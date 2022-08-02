Голубкина решила продемонстрировать пышные формы, выложив фото в соцсетях

Поклонники остались в восторге от смелости артистки.

О Боги, какая женщина шикарная!

Мария, вы прекрасны!

Фигура — просто огонь!

Мария, вы очень красивая!

Мария Андреевна, вы хороши в любом наряде, вам идет все!

Красивый купальник и очень красивая Мария!

Конечно, без колкостей и хейта не обошлось. Мария не относится к таким вещам серьёзно.

Она замечает, что у нее отсутствуют морщин, которые, как правило, убираются специальными инъекциями. Знаменитость утверждает, что на уколы красоты ей жаль тратить средства.

Напомним, что у Голубкиной есть двое детей, рождённых в браке с актером Николаем Фоменко. Личная жизнь Марии сегодня - закрытая книга.

В копилке актрисы имеются роли в таких российских картинах, как "Вместо меня", "Есенин" с Сергеем Безруковым, "Брежнев" и других. Недавно вышел фильм с участием Голубкиной "Обоюдное согласие", режиссёром которого стала Валерия Гай Германика.