Голубкина решила продемонстрировать пышные формы, выложив фото в соцсетях
Известная российская актриса Мария Голубкина считает, что ей нечего стесняться. Артистка выложила снимки, где видны её пышные формы, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.
Звезда отечественного экрана Мария Голубкина уверена, что не нуждается в специальных уколах красоты, чтобы выглядеть привлекательной.
48-летняя знаменитость живет на полную, а что такое комплексы ей неведомо. Актриса решила продемонстрировать себя красавицу, выложив в сеть снимки своего пышного тела.
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Поклонники остались в восторге от смелости артистки.
О Боги, какая женщина шикарная!
Мария, вы прекрасны!
Фигура — просто огонь!
Мария, вы очень красивая!
Мария Андреевна, вы хороши в любом наряде, вам идет все!
Красивый купальник и очень красивая Мария!
Конечно, без колкостей и хейта не обошлось. Мария не относится к таким вещам серьёзно.
Она замечает, что у нее отсутствуют морщин, которые, как правило, убираются специальными инъекциями. Знаменитость утверждает, что на уколы красоты ей жаль тратить средства.
Напомним, что у Голубкиной есть двое детей, рождённых в браке с актером Николаем Фоменко. Личная жизнь Марии сегодня - закрытая книга.
В копилке актрисы имеются роли в таких российских картинах, как "Вместо меня", "Есенин" с Сергеем Безруковым, "Брежнев" и других. Недавно вышел фильм с участием Голубкиной "Обоюдное согласие", режиссёром которого стала Валерия Гай Германика.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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