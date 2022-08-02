Бейонсе придется перезаписать песню, в которой она оскорбила инвалидов
Певица создаст новую версию композиции «Heated» из нового альбома «Renaissance» потому, что одно слово в ней сочли обидным для людей с ДЦП.
Одна из новых композиций американской певицы Бейонсе затронула чувства инвалидов. В песне услышали слово, которое может быть оскорбительным для людей с ДЦП.
В частности, имеется в виду глагол «the spazz» - на американском сленге он переводится примерно как «сходить с ума».
Но непосредственно сам термин - производное от названия распространенной формы ДЦП, то есть спастического паралича (spastic palsy), сообщает Рамблер.
Поклонники Бейонсе сочли, что такая риторика оскорбительна, и обвинили певицу в эйблизме (дискриминации людей с инвалидностью).
Представители исполнительницы в ответ пояснили, что слово использовано непреднамеренно. И пообещали его заменить, когда звезда перезапишет трек.
Ранее новый альбом популярной певицы поставил рекорд по количеству прослушиваниям в Spotify.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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