Бейонсе придется перезаписать песню, в которой она оскорбила инвалидов

Певица создаст новую версию композиции «Heated» из нового альбома «Renaissance» потому, что одно слово в ней сочли обидным для людей с ДЦП.

Одна из новых композиций американской певицы Бейонсе затронула чувства инвалидов. В песне услышали слово, которое может быть оскорбительным для людей с ДЦП.

В частности, имеется в виду глагол «the spazz» - на американском сленге он переводится примерно как «сходить с ума».

Но непосредственно сам термин - производное от названия распространенной формы ДЦП, то есть спастического паралича (spastic palsy), сообщает Рамблер.

Поклонники Бейонсе сочли, что такая риторика оскорбительна, и обвинили певицу в эйблизме (дискриминации людей с инвалидностью).

Представители исполнительницы в ответ пояснили, что слово использовано непреднамеренно. И пообещали его заменить, когда звезда перезапишет трек.

Ранее новый альбом популярной певицы поставил рекорд по количеству прослушиваниям в Spotify.