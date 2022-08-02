Ученые объяснили, чем опасна дневная сонливость для людей моложе 60-ти лет

Если постоянно клонит в сон, стоит насторожиться: это может быть симптомом сердечных или сосудистых болезней.

Кардиологи из Китая установили: склонность к дневной дремоте на 12 процентов увеличивает вероятность появления гипертонии и на 24 процента повышает риск ишемических инсультов. Итоги исследований ученые опубликовали в научном журнале Hypertension, сообщает Вокруг света.

Болезни сердца и сосудов - одна из главных причин смерти нашего времени, утверждают ученые. Ежегодно по этой причине умирает почти 18 миллионов человек, при этом у многих проблемы возникают из-за гипертонии.

Китайские исследователи выяснили: привычка подремать часик-второй в светлое время суток может привести к болезням сердца. Такой вывод они сделали на основе анализа медицинских данных, собранных для подготовки геномного банка UK BioBank.

В проекте участвовали полмиллиона жителей Британии. Добровольцы поделились своей ДНК, прошли медосмотр, рассказали о своем режиме и понаблюдались у врачей.

Расчеты специалистов показали: между привычкой поспать днем и болезнями сердца и сосудов имеется связь. Люди с такими привычками на 12 процентов чаще страдали от гипертонии, и на 24 процента - от ишемических инсультов.

Закономерность работала в основном среди пациентов моложе 60 лет, а у пожилых - снижалась.

По мнению медиков, дремота может быть не источником проблем системы кровообращения, а индикатором слабого здоровья человека. Ухудшение самочувствия в таких случаях нередко приводит к развитию бессонницы. Как следствие - появляется желание поспать в середине дня.