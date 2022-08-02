Ночное ДТП в Гомеле: велосипедист погиб по вине нетрезвого водителя, который затем сжег свою машину

Происшествие случилось около 23:00 на улице Зайцева. Человек на велосипеде ехал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель сбил его насмерть и продолжил движение.

Водитель автомобиля "Мицубиси" был пьян, не уступил дорогу велосипедисту, совершил на него наезд и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший сразу умер.

Личность водителя установлена, его сгоревшая машина тоже найдена. Это мужчина 25 лет, уроженец г.п. Корма, Гомельской области. Приехал в Гомель к друзьями вместе с женой, где они выпили и поссорились.

Молодой человек поехал домой в нетрезвом виде, потом решил вернуться, на обратном пути сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

Не остановившись после ДТП, водитель пытался скрыть следы преступления: он заехал в ближайшее кукурузное поле и поджег свой автомобиль.

Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит тюремный срок до 7 лет.