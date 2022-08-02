Некоторые города Германии, в частности Бавария и Саксония, перестали принимать немецких граждан по причине излишнего миграционного перегруза.

Проблема с беженцами в Европе становится все более острой. Люди не желают уезжать, а в Польше даже украинские граждане затребовали сделать украинский язык национальным наравне с польским.

Также выделяются очень большое количество финансирования с бюджета страны, что также является острой проблемой, потому что жители стран не готовы тратить свои зарплаты на беженцев, они хотят видеть красивую и хорошую инфраструктуру.

Сейчас некоторые города Германии временно перестали принимать украинских беженцев, т.к. людей слишком много и это значительно превышает лимит, который могут эти города принять. Также размер выплат начинает падать, т.к. жителей Германии возмущает, что они проплачивают жизнь беженцам.

Поэтому было решено временно запретить регистрацию новых людей. Данная мера нужна для того, чтобы обеспечить защиту школ, детских садов и больницы от перегрузки. Бавария теперь оправляет людей в другие места, то же касается и Саксонии, потому что миграционный поток превышен во много раз.

Россия, в свою очередь, продолжает принимать беженцев с Донбасса и давать им все необходимые социальные нужды.