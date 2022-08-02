В Египте студент узнал, что успешно сдал экзамены, и умер "от радости"
Выпускнику вуза было 22 года, он обучался на факультете естественных наук в Университете Южной долины. Воление юноши было настолько сильным, что, узнав радростную новость, он не смог ее пережить.
Парень с нетерпением ждал результатов выпускных испытаний и очень переживал.
Когда же он открыл заветный конверт, то радости его не было предела: все экзамены были сданы успешно.
Почти сразу после радостного известия счастливый студент почувствовал резкую боль в груди и был госпитализирован.
Врачи не смогли его спасти, парень скончался от острого сердечного приступа.
Опубликовано: Храмова Оксана
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