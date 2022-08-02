В Египте студент узнал, что успешно сдал экзамены, и умер "от радости"

Выпускнику вуза было 22 года, он обучался на факультете естественных наук в Университете Южной долины. Воление юноши было настолько сильным, что, узнав радростную новость, он не смог ее пережить.

Парень с нетерпением ждал результатов выпускных испытаний и очень переживал.

Когда же он открыл заветный конверт, то радости его не было предела: все экзамены были сданы успешно.

Почти сразу после радостного известия счастливый студент почувствовал резкую боль в груди и был госпитализирован.

Врачи не смогли его спасти, парень скончался от острого сердечного приступа.