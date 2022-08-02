Место Лободы на отечественной сцене занято

Музыкальный продюсер Евгений Вольтов утверждает, что ниша Светланы Лободы на российской сцене занята.

Светлана Лобода - исполнительница из Украины, имевшая огромную популярность у россиян до спецоперации, недавно сообщила о возобновлении концертной деятельности.

Музыкальный продюсер Евгений Вольтов считает, что ниша украинской певицы в российском шоу-бизнесе уже занята.

Вольтов заверяет, что хиты украинской знаменитости останутся в сердцах россиян, но после того, как та позволила себе высказываться против спецоперации РФ на Донбассе, отечественная публика ее больше не примет и её песни слушать не станет.

Имя Светлана Лобода присутствует в списке артистов, которым запрещён въезд на территорию российского государства аж 2072 года, то есть на 50 лет. Резкие высказывания украинки в адрес военных сил России (ВС РФ) стали причиной введения таких ограничений относительно её персоны.

Напомним, что пару дней назад, давая интервью грузинскому журналисту, Светлана призналась, что её дочери мечтают о том, чтобы вернуться жить в Россию.

Девочки не могут привыкнуть к жизни в новой стране. Особые проблемы с адаптацией присутствуют у старшей наследницы известной певицы.

Дочки умоляют мать о том, чтобы вернуться в РФ, но звезда сцены непреклонна. Знаменитость уверена, что больше никогда не вернётся в российское государство.