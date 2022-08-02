Intel переходит в режим жесткой экономии

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер поручил своей команде найти новые возможности для экономии средств, поскольку высокотехнологичный гигант пережил непростой второй квартал.

Гелсингер рассказал, что компания вышла из нескольких видов бизнеса. Это позволило высвободить 1,5 млрд долларов для инвестирования в другие направления.

Компания также намерена выделить свой технологический бизнес по производству беспилотных автомобилей Mobileye в конце этого года, что должно обеспечить дополнительные ресурсы.

Этот выход из бизнеса происходит в критическое время для Intel, поскольку она активно инвестирует в свой многообещающий литейный бизнес и в новые чипы, чтобы отвоевать долю рынка у таких компаний, как AMD.

Во втором квартале нынешнего года компания столкнулась с проблемами из-за задержек выпуска продукции и снижения потребительского спроса на компьютеры.

Гелсингер считается, что бизнес находится на дне, но тенденции могут улучшиться, поскольку задержки продуктов уменьшаются, а сезонные силы повышают спрос и стимулируют его.

Генеральный директор отмечает, что Intel восстановит доверие к своей стратегии, вероятно, в 4 квартале 2022 года, поскольку обновленные прогнозы компании предполагают значительный рост выручки и маржи.

В пятницу Акции Intel упали более чем на 8%. Семь фирм с Уолл-стрит понизили свои рейтинги акций компании из-за скептицизма в отношении восстановления бизнеса в четвертом квартале.