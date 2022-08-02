Bloomberg: власти США не будут отвечать за визит Пелоси на Тайвань

Белый дом постностью опроверг информацию за поездку Пелоси в Тайвань. Мы отрицаем причастность к этому процессу и за этот визит в целом.

Вашингтон заявил, что не имеет права лезть в дела демократов, и то, что такой визит Пелоси это сугубо ее дело.

По полученной информации от журналиста Кистин Уилки, вся палата министров и администрация президента стараются убедить остальных, особенно Китайскую делегацию, что ни главы партий, ни военные не имеют никаких причастностей к действиям спикера.

Немногим ранее стало известно, что Boeing C-40C, в котором летит спикер Палаты представителей, находится под пристальным наблюдением и побил уже все рекорды по отслеживанию. За данной ситуацией следят сотни тысяч людей по всему миру и если это случится, это будет беспрецедентно.

Белый дом один из немногих, который признает Тайвань как самостоятельное государство. А вот Китай сейчас очень негодует и можно только предполагать, на что способны власти, чтобы не допустить эту встречу.

Предположительно визит Пелоси и властей Тайваня состоится сегодня, 2 августа. Эти же данные подтвердил и глава МИД Китая Хуа Чуньин.