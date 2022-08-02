Spiegel: корабль с украинским зерном попал в шторм в Черном море

Корабль с украинским зерном столкнулся с сильной непогодой в Черном море, в связи с чем сроки привоза зерна откладываются на неопределенное время.

Первое грузовое судно, покинувшее Украину с тех пор, как Россия вторглась в ее соседнюю страну более пяти месяцев назад, столкнулось с плохой погодой в Черном море и прибудет в Стамбул позже запланированного, сообщил во вторник турецкий чиновник.

По словам контр-адмирала Озкана Алтунбулака, координатора совместного центра, созданного для наблюдения за поставками зерна, ожидается, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из украинского порта Одесса в понедельник, прибудет в Стамбул рано утром в среду.

Официальные лица России, Украины, Турции и ООН должны осмотреть судно после того, как оно бросит якорь в Стамбуле. Инспекции являются частью сделки при посредничестве ООН и Турции по перемещению украинских запасов зерна на внешние рынки и смягчению нарастающего глобального продовольственного кризиса.

В рамках соглашения от 22 июля о поставках, в том числе российского зерна и удобрений, были созданы безопасные коридоры через заминированные воды за пределами портов Украины.

Ожидается, что все больше судов будут выходить из портов Украины по безопасным коридорам. В Одессе еще 16 судов, все заблокированные после российского вторжения 24 февраля, ждали своей очереди, за ними должны были последовать другие, сообщают украинские власти.