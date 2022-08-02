Пелоси приземляется в Малайзии из-за военной напряженности на Тайване
Нэнси Пелоси уже прилетела в Малайзию во вторник чтобы провести вторую часть своего азиатского турне, которое в значительной степени омрачается ситуацией на Тайване.
Пелоси и ее официальная делегация прибыли на военную базу в Куала-Лумпуре из-за осложнений военного конфликта с Китаем. Она смогла побеседовать в парламенте со спикером Ажаром Азизаном Харуном, которая провела деловой обед с премьер-министром Исмаилом Сабри Якобом.
Пелоси опубликовала заявление о своем визите во вторник, написав: “Сегодня наша делегация Конгресса имела честь быть принятой премьер-министром Исмаилом Сабри и министром иностранных дел Сайфуддином. Мы провели широкую дискуссию о продвижении наших общих целей по созданию свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона”.
“На каждой из наших встреч мы выражали признательность Малайзии за голосование в Организации Объединенных Наций по поводу агрессии России и за их лидерство в АСЕАН по осуждению Бирмы за ее смертоносное подавление инакомыслия”, - сказала Пелоси.
Несмотря на то, что официальных объявлений не было, но китайские власти говорят, о прибытии Пелоси в Тайбэй во вторник вечером. Она одна из немногих станет представителем от США, которые своим визитом признали Тайвань самостоятельным государством за 25 лет.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
35-летний мужчина жестоко убил любовника своей жены: проехал по нему машиной, а потом добивал молотком
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Успенская высказалась по поводу звёзд, покинувших Россию
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре