Пелоси приземляется в Малайзии из-за военной напряженности на Тайване

Нэнси Пелоси уже прилетела в Малайзию во вторник чтобы провести вторую часть своего азиатского турне, которое в значительной степени омрачается ситуацией на Тайване.

Пелоси и ее официальная делегация прибыли на военную базу в Куала-Лумпуре из-за осложнений военного конфликта с Китаем. Она смогла побеседовать в парламенте со спикером Ажаром Азизаном Харуном, которая провела деловой обед с премьер-министром Исмаилом Сабри Якобом.

Пелоси опубликовала заявление о своем визите во вторник, написав: “Сегодня наша делегация Конгресса имела честь быть принятой премьер-министром Исмаилом Сабри и министром иностранных дел Сайфуддином. Мы провели широкую дискуссию о продвижении наших общих целей по созданию свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона”.

“На каждой из наших встреч мы выражали признательность Малайзии за голосование в Организации Объединенных Наций по поводу агрессии России и за их лидерство в АСЕАН по осуждению Бирмы за ее смертоносное подавление инакомыслия”, - сказала Пелоси.

Несмотря на то, что официальных объявлений не было, но китайские власти говорят, о прибытии Пелоси в Тайбэй во вторник вечером. Она одна из немногих станет представителем от США, которые своим визитом признали Тайвань самостоятельным государством за 25 лет.