Германия из-за отсутствия денег уже несколько недель отказывается принимать беженцев из Украины

Местные власти Мюнхена и Баварии, а также Саксонии уже несколько недель отказываются принимать украинских беженцев.

С начала спецоперации Германи приняла более миллиона беженцев из Украины, но федеральные земли все чаще говорят "стоп". Причина? Деньги на социальную помощь закончились.

Проблемный подход ФРГ к наплыву беженцев из Украины описала во вторник польская Gazeta Wyborcza. Как отмечает bcnjxybr, у немецких властей нет ни мест, ни денег. Только каждый третий беженец находится под присмотром немецкого государства



Примером может служить ситуация в Мюнхене, где "только треть из более чем 5000 принятых людей, нашли крышу над головой благодаря помощи общественных учреждений".

Более того, после введения специальных лимитов другие, "лишние" люди уже не могут рассчитывать на социальную помощь.

По этой причине органы власти 17 городов уже отказываются принимать беженцев по всей Баварии и Саксонии, такая же ситуация и в Северном Рейне-Вестфалии.