Иран пригрозил стереть Нью-Йорк с лица земли при помощи баллистических ракет

Корпус стражей исламской революции иранского режима заявил, что он может разработать ядерное оружие в кратчайшие сроки и стереть с лица земли Нью-Йорк с помощью баллистических ракет.

Базирующаяся в Лондоне организация новостей Iran International сообщила, что Telegram-канал Bisimchi Media (Radioman Media) транслировал короткое видео под названием «Когда проснутся спящие боеголовки Ирана».

В видео говорится, что Исламская Республика Иран способна создать ядерную бомбу в сжатые сроки, «если США или сионистский режим допустят какие-либо глупые ошибки».

Там также сказано, что иранские баллистические ракеты способны «превратить Нью-Йорк в адские руины».

Согласно видеоролику, ядерные объекты Фордо были построены глубоко под горами Ирана и защищены от траншейных бомб и даже ядерного взрыв. Там подготовлена вся инфраструктура, необходимая для ядерного прорыва.

В отчете Iran International сказано, что Иран продвинул свой процесс обогащения урана для разработки устройства ядерного оружия на подземных объектах Фордо, недалеко от священного города Кум.

Некоторые другие ключевые выводы из видеороликов, связанных с КСИР, включают опасную близость Ирана к разработке ядерного оружия.

Ранее Администрация Трампа признала КСИР иностранной террористической организацией.