Китай сделал последнее предупреждение США перед посадкой самолета Пеласи на Тайване
В Китайской народной республики снова обратились к США в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай сделал Соединенным Штатам Америки последнее предупреждение перед визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.
По заявлению МИДа Китайской народной республики, визит Пэлоси станет вмешательством во внутренние дела Китая.
"Визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям", - заявили в МИДе.
Опубликовано: Николай Скира
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