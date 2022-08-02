Журналистам стало известно, как США на самом деле уничтожили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» после убийства Усамы бен Ладена, уничтожили на балконе дома в престижном районе Кабула.

Смертельным оружием стали две ракеты Hellfire, выпущенные американским беспилотником. По словам чиновников, при разработке операции был тщательно изучен образ жизни аз-Завахири.

Было известно, что он любит сидеть на балконе, где он и находился в момент попадания ракет. По словам Байдена, многолетние усилия оперативников американской разведки при четырех президентах по отслеживанию аль-Завахири и его сообщников принесли дивиденды.

Семья лидера «Аль-Киды» поселилась в этом доме после того, как талибы восстановили контроль над страной в прошлом году. Но зацепка о его местонахождении была лишь первым шагом.

На то, чтобы подтвердить личность аль-Завахири, разработать план удара по переполненному городу, который не подвергнет опасности мирных жителей, потребовались месяцы.

Ракеты Hellfire не несут боеголовки или взрывчатые вещества. Они используют кинетическую энергию и шесть разрушительных лезвий, чтобы поразить цель.

Точность оружия означает, что вероятность побочного ущерба меньше. И на самом деле в результате удара по Завахири не было убитых мирных жителей. Характерным признаком его использования является отсутствие взрыва.

В случае 71-летнего Завахири были разбиты только окна балкона, где он стоял один.