Шахназаров высказался насчёт дружбы Реввы и Зеленского
Журналист и блогер Михаил Шахназаров поделился соображениями по поводу дружеских отношений между юмористом и актёром Александром Реввой и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Публицист Михаил Шахназаров высказал своё мнение о дружбе известного в России актёра и певца Александра Реввы и главы украинского государства Владимира Зеленского в рамках шоу "Полный абзац".
Шахназаров не является поклонником творчества Реввы, талант которого как певца вызывает у блогера большие вопросы. Журналист называет творчество исполнителя "программой по убийству русского искусства" и издевательством над хорошим вкусом.
Публицист отметил, что лучшим другом известного юмориста является Зеленский, который в прошлом успешно снимался в комедиях.
Ну вот такой он украинец. Потом вернется и будет дальше здесь зажигать. Дело в том, что у нас люди из культуры утратили чувство реальности.
В сети появилась информация о том, что Александр Ревва ещё в марте покинул Россию, уехав со своим семейством в Испанию, где пребывает по сей день.
Такие сведения распространила в сети журналистка, блогер и ведущая Ютуб-шоу "Алёна, блин!" Алёна Жигалова. Звезда интернета заявила, что её подписчики, обеспокоенные исчезновением Александра Реввы с экранов, доверили ей расследование местонахождения артиста.
Позже информацию об эмиграции Реввы опроверг его приятель, российский актёр и ведущий Оскар Кучера, заявив, что юморист просто уехал на отдых в Испанию со своими родными, а о смене ПМЖ речь не идёт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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