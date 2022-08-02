Украина начала принудительную эвакуацию жителей Донецкой области

Началась принудительная эвакуация мирных жителей из Донецкой области Украины, сообщило во вторник, 2 августа агентство "Укринформ" со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук.

Правительство распорядилось об эвакуации, объяснив это отсутствием поставок газа в эти районы.

"Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий (в центральной Украине — ред.). Женщины, дети, старики, много людей с ограниченной подвижностью. Всех встретили и разместили, всем оказали помощь", — сообщила Верещук в Telegram.

Вице-премьер-министр Украины поблагодарил местных чиновников, международные организации и волонтеров за помощь. Она добавила к записи фотографии, на которых эвакуированные, в том числе дети и люди с ограниченными возможностями, выходят из поезда.

"Укринформ" напоминает, что Верещук возглавляла группу, созданную правительством Украины для организации эвакуации жителей Донецкой области. Эвакуация из не занятых российскими войсками районов продлится до начала отопительного сезона, сообщает украинское агентство.

Верещук недавно признался, что покидать свои дома будет травмой для жителей востока Украины, но вынужденная эвакуация стала необходимой из-за разрушения газопровода, подающего газ в Донецкую область. Она добавила, что без поставок газа зимний сезон там будет крайне тяжелым.