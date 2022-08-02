Кадыров заявил, что через 15 минут станет известна «великая держава»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что через 15 мировая общественность узнает кто является «великой державой».

Во вторник, 2 августа 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал предстоящее приземление самолёта спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в аэропорт Тайбэя.

Кадыров иронично заявил, что через пятнадцать минут закончится многолетняя борьба между Соединёнными Штатами и Китаем за титул «великой державы», благодаря завидному упрямству Пелоси, которая проигнорировала пренебрежения КНР.