Кадыров заявил, что через 15 минут станет известна «великая держава»
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что через 15 мировая общественность узнает кто является «великой державой».
Во вторник, 2 августа 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал предстоящее приземление самолёта спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в аэропорт Тайбэя.
Кадыров иронично заявил, что через пятнадцать минут закончится многолетняя борьба между Соединёнными Штатами и Китаем за титул «великой державы», благодаря завидному упрямству Пелоси, которая проигнорировала пренебрежения КНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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