Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошёл в воздушную зону Китая

Самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вошёл в воздушную зону Китая.

Во вторник, 2 августа 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолёт SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту всё-таки вошёл в воздушную зону Китайской Народной Республики и собирается приземлиться в Тайбэе.

Примечательно, что Тайване начали возникать проблемы с работой государственных сайтов. Сообщается о том, что в настоящее время невозможно получить доступ к веб-сайту Министерства иностранных дел Тайваня.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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