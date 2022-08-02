Борт SPAR19 с Нэнси Пелоси вошёл в воздушную зону Китая

Самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вошёл в воздушную зону Китая.

Во вторник, 2 августа 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолёт SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту всё-таки вошёл в воздушную зону Китайской Народной Республики и собирается приземлиться в Тайбэе.

Примечательно, что Тайване начали возникать проблемы с работой государственных сайтов. Сообщается о том, что в настоящее время невозможно получить доступ к веб-сайту Министерства иностранных дел Тайваня.