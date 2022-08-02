Перед визитом Пелоси власти Тайваня готовят бомбоубежища для мирных жителей

Тайваньские СМИ сообщают, что диктор Палаты представителей Нэнси Пелоси прибудет в эту страну во вторник после 17:00 по московскому времени.

Ранее о визите ходили слухи, но пока они не подтверждены американской стороной. На случай бурной реакции Китая на ее прибытие и возможное нападение власти острова готовят убежища для мирных жителей.

Пелоси возглавляет делегацию Конгресса США во время визита в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В понедельник, 1 августа спикер Палаты представителей встретилась с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Во вторник делегация находится в Малайзии. В последующие дни также запланированы визиты в Южную Корею и Японию. Однако в официальном плане визита посещение Тайваня не упоминалось.

Однако тайваньские СМИ сообщают, что спикер прибудет в эту страну во вторник около 22:20 по местному времени. Это будет после 17:00 по московскому времени. По неофициальным данным, в среду у Пелоси запланирована встреча с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Китай пригрозил Тайваню, что, если его посетит делегация США , "китайская армия не будет сидеть сложа руки". Эту формулировку использовал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Агентство Reuters сообщило во вторник, что несколько китайских боевых самолетов пролетели близко к линии, разделяющей Тайваньский пролив. С понедельника в этот район также ожидалось прибытие нескольких китайских военных кораблей. Министерство обороны Тайваня заявило, что ответит на любые "вражеские угрозы".

Одним из элементов подготовки к визиту Нэнси Пелоси на Тайвань является организация бомбоубежищ. В эти места будут направлены мирные жители в случае возможного нападения Китая на остров. Они будут располагаться в общедоступных местах: подвалах, подземных паркингах, на станциях метро и в торговых центрах.

"Убежища необходимы. Мы не знаем, когда может прийти война и когда нам придется защищаться. Война жестока, к ней никогда нельзя подготовиться", - сказал агентству Reuters молодой житель Тайбэя.

В столице Тайваня, где проживает около 3 млн человек, вместимость бомбоубежищ составляет 12 млн человек.