Кремль напомнил США, что время для переговоров по ядерному оружию истекает

2 августа Кремль заявил Соединенным Штатам, что время для переговоров о замене договора о сокращении ядерных вооружений «Новый СНВ» истекает.

В России подчеркивают, что если договор не будет заменен новым соглашением к 2026 году, глобальная безопасность будет ослаблена.

Новый договор о СНВ, заключенный в 2011 году, обязывает Соединенные Штаты и Россию ограничить развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, оснащенные ядерным вооружением.

Договор накладывает ограничения на ядерные боеголовки на этих развернутых ракетах и бомбардировщиках, а также на пусковых установках для этих ракет. Соглашение действует до 4 февраля 2026 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, потому что времени осталось мало.

Он подчеркнул, что если договор перестанет существовать, а не будет заменен чем-то здравым, то это окажет самое негативное влияние на мировую безопасность и стабильность.

До истечения срока действия нового СНВ оставалось всего несколько дней, когда он был продлен в прошлом году.

1 августа Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в кратчайшие сроки договориться о новой структуре, которая заменит новый СНВ. Однако для этого Москва должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с Вашингтоном.