Успенская высказалась по поводу звёзд, покинувших Россию

Певица Любовь Успенская в чём-то солидарна с актрисой Марией Шукшиной, предлагающей запретить слушать композиции артистов, которые уехали из РФ после запуска спецоперациии в Украине.

Известная российская актриса и политик Мария Шукшина считает, что жителям России нужно запретить слушать песни артистов, которые посмели покинуть родину.

В некоторой степени солидарна с известной артисткой и певица Любовь Успенская.

Исполнительница уверена, что покинувшие Россию звёзды должны быть наказаны, но запрещать им продолжать творческую деятельность не нужно.

Я в своей жизни пережила множество предательств, и прощала с надеждой, давала шанс, но они все равно предавали. Но песни нужны - это не повод для политики, ведь артисты несут счастье, радость, удачу и надежду всем, кто в этом нуждается.

Напомним, что после начала спецоперации на Донбассе многие российские знаменитости покинули родину, осудив действия властей.

Из РФ уехали актёры Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Рената Литвинова, исполнители Земфира, Андрей Макаревич, Алла Пугачёва в компании с супругом, юмористом Максимом Галкиным.

Был создан список знаменитостей, которым запрещён въезд в российское государство сроком в 50 лет. Не ждут в стране певцов Наргиз Закирову, Светлану Лободу, Андрея Данилко (творческий псевдоним - Верка Сердючка), актрису Милу Сивацкую (исполнительницу главной роли в картине "Последний богатырь") и многих других знаменитостей из Украины и не только.