35-летний мужчина жестоко убил любовника своей жены: проехал по нему машиной, а потом добивал молотком

Трагедия произошла 31 июля в Тульской области. Убитому парню было 23 года. От полученных травм он умер на месте.

Молодые люди назначили встречу, чтобы поговорить по-мужски. Но ревнивец разговаривать не собирался.

Он приехал на машине, дождался молодого соперника и просто сбил его с ног. Затем вышел из авто и стал наносить лежавшему удары молотком по всему телу, избив его до смерти.

Известно, что женщина, из-за которой случилась кровавая разборка, в официальных отношениях с убийцей не состояла, а была его сожительницей.

Подозреваемый уже задержан и заключен под стражу.

По словам местных жителей микрорайона Косая Гора в Привокзальном районе, такое жестокое убийство на их памяти случилось впервые.