35-летний мужчина жестоко убил любовника своей жены: проехал по нему машиной, а потом добивал молотком
Трагедия произошла 31 июля в Тульской области. Убитому парню было 23 года. От полученных травм он умер на месте.
Молодые люди назначили встречу, чтобы поговорить по-мужски. Но ревнивец разговаривать не собирался.
Он приехал на машине, дождался молодого соперника и просто сбил его с ног. Затем вышел из авто и стал наносить лежавшему удары молотком по всему телу, избив его до смерти.
Известно, что женщина, из-за которой случилась кровавая разборка, в официальных отношениях с убийцей не состояла, а была его сожительницей.
Подозреваемый уже задержан и заключен под стражу.
По словам местных жителей микрорайона Косая Гора в Привокзальном районе, такое жестокое убийство на их памяти случилось впервые.
Опубликовано: Храмова Оксана
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