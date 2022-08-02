Отец Илона Маска рассказал, почему не гордится своим знаменитым сыном

Эррол Маск считает, что Илон на пять лет отстает от графика своих карьерных достижений и ему надо похудеть.

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска дал интервью программе австралийского радио Kyle and Jackie, в ходе которого раскритиковал знаменитого сына. Эррол Маск заявил, что не гордится Илоном. По его мнению, сын-миллиардер отстает в своих карьерных достижениях на 5 лет, сообщает Сплетник.ру.

"Илон не такой счастливый, как ему бы хотелось, так как чувствует отставание от графика. Там, где он сейчас, он хотел бы быть лет пять назад", - отметил Маск-старший.

76-летний отец бизнесмена при этом намекнул, что секрет достижений Илона кроется в генах. По словам Эррола, их семья "всегда чем-то занималась".

Комментируя недавние отпускные фото Илона Маска, где миллиардер запечатлен на яхте у берегов Миконоса в плавках, его отец дал понять, что сыну надо сесть на диету. "Илон крепкого телосложения, но плохо питается", - Эррол посоветовал сыну принимать БАД для похудения.

При этом младшего брата Илона - Кимбала - отец, наоборот, похвалил, назвав "гордостью и радостью". Кимбал владеет ресторанным бизнесом и инвестирует в стартапы - его состояние оценивается в 700 миллионов долларов. А состояние Илона Маска - оценивается в 270 миллиардов долларов, что делает бизнесмена самым богатым человеком на Земле.

Эррол раскритиковал также личную жизнь Илона. По его словам, он не найдет женщину, которая полностью посвятит себя ему. И опять-таки привел в пример Кимбала, чья жена сосредоточена на семье.

"Илону уже пятьдесят, а я воспринимаю его как мальчишку. Но ему пятьдесят, на самом деле он старик", - отметил Эррол.