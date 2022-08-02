США вводят запрет на открытие производств микросхем в Китае и России
Конгресс США принял историческую федеральную программу на 52 морд долларов, направленную на расширение отечественных мощностей по производству микросхем.
Но Закон о чипах и науке запрещает компаниям, получающим федеральное финансирование, расширять производство чипов, в Китае или в России в течение 10 лет.
Это условие, усугубит эскалацию напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ограничения ударят по таким компаниям, как Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ведущим производителям микросхем, которые пытались построить свой бизнес в Китае.
TSMC не сможет существенно модернизировать или расширить свои существующие мощности, фактически потеряв некоторые возможности роста на крупнейшем в мире рынке полупроводников.
Получателям, которые нарушают ограничения и не устраняют нарушение, возможно, придется полностью погасить федеральные субсидии.
Ожидается, что большая часть федерального гранта будет направлена Intel, TSMC и южнокорейской Samsung Electronics Co., которые в настоящее время строят в США новые предприятия по производству микросхем стоимостью в десятки млрд долларов.
Китайская индустрия чипов столкнулась с дальнейшим спадом, поскольку Вашингтон незаметно ограничил доступ Китая к относительно современному оборудованию для чипов, что привело к падению акций.
Среди потенциальных получателей федерального гранта только TSMC производит относительно продвинутые чипы в Китае на данный момент.
Опубликовано: Светлана Репина
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