Вайкуле вышла на сцену в Литве с украинским флагом

Известная в СССР и России певица Лайма Вайкуле вышла на сцену в литовском городе Паланга с флагом Украины, таким образом обозначив свою позицию относительно спецоперации РФ на Донбассе.

Популярная советская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле "высказалась" по поводу спецоперации, выйдя на сцену в Литве с украинским флагом.

С тех пор как стало известно о начале спецоперации РФ на Донбассе, артистка не делилась своим мнением по поводу того, что происходит вокруг.

Сегодня все изменилось. Выступая в городе Паланга, в соседней Литве, звезда эстрады появилась на сцене с флагом Украины. Таким образом Вайкуле выразила поддержку украинцам в сложившейся ситуации.

Позднее, давая интервью изданию "Delfi", исполнительница подтвердила факт, что она приняла сторону жителей Украины.

Ранее сообщалось о том, что журналист и блогер Михаил Шахназаров не поверил словам Вайкуле о том, что к русским в Прибалтике относятся также, как к коренному населению.

Блогер не поверил словам певицы, напомнив в рамках своего Телеграм-канала о том, что русские постоянно сталкиваются с притеснениями в Литве, Латвии, Этонии.

Серьезно?! А откуда паспорта неграждан с пометкой Alien? Откуда масса поражений в правах? Право голосовать, право занимать госдолжность, владеть оружием.

А после запуска спецоперции в Украине отношение к россиянам за границей ближе всего можно охарактеризовать при помощи слова "ненавидят".