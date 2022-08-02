Диетолог Лиза Московиц назвала лучшие способы избавиться от тяги к сладкому

Тягу к сладкому нельзя остановить волшебной таблеткой. Но от нее проще избавиться, если понять, что именно ее вызывает.

Диетолог Лиза Московиц говорит, что такая тяга может указывать на необходимость большего количества энергии и углеводов. Ее также вызывают стресс, сильные эмоции.

По словам диетолога, избавляться от тяги к сладкому проще всего до того, как она возникнет. Один из способов – вести дневник питания. Он поможет выявить основные триггеры.

Поняв, что провоцирует желание съесть сладкий продукт, можно заменить его на что-то более безопасное. Это могут быть, например, шоколад с низким содержанием сахара, легкое мороженое или сухофрукты.

Диетолог рекомендует соблюдать питьевой режим. Если пить достаточно воды, чувство сытости сохраняется дольше. Это помогает справиться с тягой к сладкому в долгосрочной перспективе.

Желательно контролировать уровень сахара в крови. При соблюдении низкоуглеводной диеты тяга к сладкому уменьшается. Сбалансированная диета по количеству белка, клетчатки и полезных жиров помогает справляться с падением сахара в крови.

Иногда при сильной тяге к сладкому нужно просто съесть тот продукт, которого хочется. Это вызовет чувство удовлетворения и снизит уровень стресса.

Но сладкие лакомства необходимо сочетать с чем-то сытным и питательным. Например, можно добавить в мороженое грецкие орехи или миндаль, богатые клетчаткой и белком.