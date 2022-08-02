Самолет Нэнси Пелоси совершил посадку на Тайване

Спецборт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суншань в Тайбэе. Это подтверждают данные сервиса Flightradar.

Американский самолет Boeing C-40C вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пересек воздушное пространство Индонезии, а затем зашел на посадку на Тайване со стороны Тихого океана.

Ранее Китай высказывался категорически против визита Нэнси Пелоси на Тайвань и обещал Соединенным Штатам жесткий ответ, если спикер все же прибудет в Тайбэй.

За несколько часов до посадки самолета жители Тайбэя начали собираться у аэропорта в ожидании прибытия Пелоси.

В аэропорту Суншань сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек. Это двуствольные артиллеристские установки класса «земля-воздух» для борьбы с беспилотниками.

Такие орудия были установлены рядом с взлетно-посадочной полосой. Радиолокационные системы приведены в боевую готовность.

Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива.

В телеграмм-каналах и СМИ появились фото Нэнси Пелоси, которая спускается по трапу с самолета в аэропорту Тайбэя.

МИД Китая выразил протест в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.