Китай объявил о начале военной операции против Тайваня
Министерство обороны Китая объявило, что вечером 2 августа начнутся военные операции против Тайваня.
Министерство обороны Китайской народной республики сообщило, что народно-освободительная армия страны начнёт военный операцию.
Об этом сообщает командование восточной зоны китайской армии, передаёт иноформационное агентство РИА Новости.
"Восточная зона боевого командования китайской армии сообщила, что начнет серию военных операций около Тайваня уже сегодня вечером", – передаёт РИА.
Данные действия Китая являются ответом на визит спикера Палаты Представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.
Ранее в Китае сообщили, что визит спикера нижней палаты Конгресса будет иметь последствия для США и Тайваня.
Опубликовано: Николай Скира
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