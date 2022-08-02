Нэнси Пэлоси в Тайвани: китайская оборона накалена до предела
Как и было обещано самолет со спикером Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня. Сейчас происходит визит представителя США с местными властями.
Просто беспрецендентный случай за все 25 лет. Все с замиранием сердца наблюдают за визитом спикера США Нэнси Пелоси с властями Тайваня.
Согласно полученной информации спикер Палаты представителей гордо сошла с трапа и общается с местными властями, которые окружены большим количеством охраны. Помимо приветствия, представители также участвуют в стандартной процедуре фотографирования.
Теперь остается думать, что придумают власти Китая, т.к. все правила и условности были нарушены США и власти не хотят нести ответственность за последствия.
По словам китайских властей это очень серьезно вредит отношениям между Китаем и США. В свою очередь спикер МИД КНР Хуя Чуньин заявил, что раз произошла такая ситуация, молчать Китай не будет и обещает ответные меры, которые привлекут чиновницу к ответственности. Однако о характере наказания еще ничего неизвестно.
Еще раньше были новости о том, что Китай готовит оружие и военные подразделения для блокировки самолета спикера, но тем не менее она смогла беспрепятственно выйти с трапа. Только сегодня трижды было слышно о минировании аэропорта китайскими войсками.
Ведомство призывает Соединенные Штаты перестать разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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