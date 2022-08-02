Буланова высказалась о Макаревиче и Галкине, покинувших Россию

Певица Татьяна Буланова рассказала, что думает о коллегах, которые решили уехать из страны из-за спецоперации России на Донбассе.

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова высказала мнения о своих коллегах по сцене, уехавших из России. Речь идёт о лидере группы "Машина времени" и юмористе Максиме Галкине.

Буланова уверена, что отечественных звёзд, покинувших родину после запуска спецоперации в Украине, требуется изолировать от общества. Особенно это относится к таким известным личностям, как Андрей Макаревич и Максим Галкин, которые "во весь голос" высказывают свои антироссийские позиции.

Исполнительница отказалась слушать композиции, выступления этих артистов даже по радио.

Я знаю, что эти артисты тут просто огромные деньги зарабатывают на корпоративах. Ни на концертах, а на корпоративах. Когда по радио их крутят - мне непонятно. Слушать их не буду.

Сама Буланова очень любит Россию, гордится родиной и тем, что она россиянка. Звезда отечественной сцены уверена, что поливать грязью родную страну могут только непорядочные личности, не понимающие, что именно Россия "из вас человека сделала".

Напомним, что Андрей Макаревич обосновался в Израиле вместе со своей женой и маленьким сыном, который родился в конце марта текущего года.

Максим Галкин после спецоперации несколько месяцев провёл в Израиле в компании жены Аллы Пугачёвой и детей. После семейство отправилось в Юрмалу. Теперь появилась информация, что звёздная чета намерена перебраться в США.