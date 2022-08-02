Отношения Китая и США накалились до предела: Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань

Несмотря на угрозы Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Этот факт повысил до предела градус враждебности между двумя державами.

Руководствуясь принципами "Единого Китая" в Пекине рассматривают Тайвань как часть своей территории. Тем не менее Вашингтон продолжает поддерживать Тайбэй как в экономической, так и в военной сферах.

В Пекине такие действия расценивают как провокацию и открытую поддержку сепаратизма. Министр обороны Китая уже сделал громкое заявление о том, что военные примут самые решительные действия для защиты суверенитета страны и никаких разговоров о независимости Тайваня быть не может.

В качестве демонстрации решимости Пекин уже развернул значительную группировку войск. В ответ на это США направили в район Тайваня военные корабли, в том числе авианосец "Рональд Рейган".

Изначально в рамках азиатского турне Пелоси посещение Тайваня не планировалось. Тем не менее в Болом доме заявили, что она, как и любой конгресмен, может изменить формат визита по своему усмотрению. По своем у статусу Нэнси Пелоси - третье лицо в государстве, после президента и вице-президента.