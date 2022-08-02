По результатам исследования UK Biobank названа привычка в еде, которая повышает риск преждевременной смерти

Долголетие во многом зависит от питания человека. У каждого есть определенные пищевые предпочтения и привычки, но некоторые из них могут быть опасными.

Недавно Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования UK Biobank, которое проводилось в течение четырех лет. В нем участвовало 501 379 человек.

Ученые проанализировали объемы потребления соли у этих людей и пришли к выводу, что чрезмерное потребление соли повышает риск преждевременной смерти, вне зависимости от ее причин.

Во внимание принимались и другие факторы, включая состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, пол и возраст, расу, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя, физические нагрузки.

У людей, которые всегда добавляли соль в пищу, риск преждевременной смерти оказался на 28% выше. Под преждевременной понимается смерть ранее 75 лет.

Диетолог Тоби Амидор отмечает, что человек получает соль не только из солонки. Значительный объем потребления приходится на различные продукты, например, бутерброды, макароны и рис.

Много соли содержится в консервированных продуктах, но ее количество можно существенно снизить, если промывать содержимое банки под проточной водой.

Чтобы сократить потребление соли специалисты рекомендуют обращать внимание на состав блюд в заведениях общепита и контролировать ее добавление во время приготовления пищи дома.