Народно-освободительная армия Китая проведёт испытания ракеты у берегов Тайваня

Восточный округ НОАК сообщил, что Китай проведёт испытания ракеты с неядерной боевой частью у побережья Тайваня.

Во вторник, 2 августа 2022 года, Восточный театр боевого командования Народно-освободительной армии Китая в пресс-релизе анонсировал проведение испытаний ракеты, в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Представители китайского военного ведомства уточнили, что у берегов острова Тайвань в рамках военной операции НОАК пройдёт испытание новой ракеты с неядерной головной частью.