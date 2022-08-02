Reuters: МИД КНР протестует из-за прилета Пелоси на Тайвань

Власти Пекина категорически призывают Белый дом одуматься и перестать разыгрывать тайваньскую карту, чтобы лучше контролировать КНР.

МИД Китая назвала приезд Пелоси просто вопиющей наглостью, которая так просто с рук не сойдет. Власти сейчас оказывают активный протест и просят Белый дом одуматься.

Сегодня 2 августа, самолет, где летела спикер палаты представителей США Пелоси, приземлился в Суньшань, что для Китая считается настоящим предательством.

"2 августа дата, после которой взаимоотношения между США и Китаем не будут прежними. Спикер проигнорировав всевозможные предупреждения все таки торжественно нарушила все согласованности между Пекином и Вашингтоном. Посещение в китайский Тайвань, это грубейшее нарушение всех принципов и договоренностей", - говорится в заявлении.

Не совсем понятно все ли в порядке с пониманием у спикера США или это просто отвлекающая акция от тех действий, что происходят на Украине?

В МИД заявили, что произошел самое настоящее преступление и нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Власти настроены решительно, теперь важно, чтобы это не переросло в огневой конфликт.

"Китайская сторона считает, что данная выходка американских властей очень провокационная, и нуждается в решительных действиях", - добавили в МИД.