В Китае попали под следствие руководители инвестиционного фонда по производству микросхем

Китайский государственный инвестиционный фонд по производству микросхем, оказался вовлеченным в антикоррупционные расследования. При этом ряд его руководителей находятся под следствием.

Этот фонд является центральным элементом усилий Пекина по достижению «независимости от полупроводников». Центральная комиссия Китая по проверке дисциплины, подтвердила, что бывший президент фонда Дин Вэньву находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законов.

Двумя неделями ранее объектом аналогичного расследования стал бывший исполнительный директор фонда Лу Цзюнь.

Китайский журнал Caixin сообщил в воскресенье, что Ян Чжэнфан, еще один руководитель фонда, также находится под следствием.

Фонд был создан в 2014 году Министерством финансов и China Development Bank Capital. При поддержке некоторых из крупнейших государственных компаний страны, таких как China Tobacco и China Mobile, в первом раунде было задействовано более 20 млрд долларов США.

Фонд в основном сосредоточился на расширении производственных мощностей Китая по производству полупроводников путем поддержки крупных производителей микросхем.

К 2019 году совокупные поддерживаемые государством инвестиционные фонды по производству чипов в Китае достигли почти 500 млрд юаней.

Коррупционные расследования в отношении руководителей Большого фонда начались после отдельного расследования в отношении бывшего председателя Tsinghua Unigroup Чжао Вейго, который руководил агрессивными слияниями и поглощениями компании с высокой долей заемных средств, пока группа не объявила дефолт по своим долгам в 2020 году.