Лиз Трасс оговорилась, заявив о готовности бороться за Путина
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс допустила неловкую оговорку по Фрейду.
Во вторник, 2 августа 2022 года, глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за кресло премьер-министра Великобритании, на заседании Консервативной партии оговорилась во время своего выступления.
Трасс с уверенностью сообщила о своей готовности продолжать бороться за президента России Владимира Путина, однако позже исправила сказанное, заявив о намерении бороться против российского лидера.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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