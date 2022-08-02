Лиз Трасс оговорилась, заявив о готовности бороться за Путина

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс допустила неловкую оговорку по Фрейду.

Во вторник, 2 августа 2022 года, глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за кресло премьер-министра Великобритании, на заседании Консервативной партии оговорилась во время своего выступления.

Трасс с уверенностью сообщила о своей готовности продолжать бороться за президента России Владимира Путина, однако позже исправила сказанное, заявив о намерении бороться против российского лидера.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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