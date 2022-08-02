Как "Руки вверх!" может отомстить эстонским властям, которые запретили группе выступать в стране 5 лет

Блогер Алёна Жигалова поделилась своими соображениями по поводу того, как популярный российский музыкальный коллектив может отомстить эстонцам за запрет в течение 5 лет выступать в их государстве.

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась относительно табу на въезд в Эстонию для российской группы "Руки Вверх!" на протяжении 5 лет. В эфире своего Ютуб-шоу "Алена, блин!"представительница СМИ поведала о том, как солист коллектива Сергей Жуков может отомстить властям прибалтийского государства.

Жигалова сообщила, что в 2023 году "Руки вверх!" планирует выступить в "Лужниках" с одним концертом.

И вот здесь у Сергея Жукова есть уникальный шанс отомстить эстонцам и запретить вход на свой концерт всем гражданам Эстонии, находящимся в Москве. Всем трём.

Чуть раньше концертный директор популярного музыкального коллектива Роберт Погосян сообщил, что в группе недоумевают, с чем связано табу на въезд в Эстонию.

Никаких гастролей это государство в ближайший год коллектив не планировал.

У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа "Руки вверх" сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар.

Напомним, что недавно эстонские власти сообщили, что известной в России группе "Руки вверх!" запрещено пересекать границу Эстонии и тем более выступать с концертами в этой стране на протяжении 5 лет.