США ввели новые антироссийские санкции против 13 физических и более 30 юридических лиц

Соединённые Штаты включили в новый санкционный «стоп-лист» 13 физических и более 30 юридических лиц из России.

Во вторник, 2 августа 2022 года, пресс-служба Министерства финансов США заявила об очередном расширении санкционного «стоп-листа» в отношении граждан Российской Федерации.

Отмечается, что в ограничительный список включены 13 физических и свыше 30 юридических лиц, среди которых олимпийская чемпионка Алина Кабаева и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо вместе со своим заместителем Кириллом Стремоусовым.