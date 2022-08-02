США ввели новые антироссийские санкции против 13 физических и более 30 юридических лиц
Соединённые Штаты включили в новый санкционный «стоп-лист» 13 физических и более 30 юридических лиц из России.
Во вторник, 2 августа 2022 года, пресс-служба Министерства финансов США заявила об очередном расширении санкционного «стоп-листа» в отношении граждан Российской Федерации.
Отмечается, что в ограничительный список включены 13 физических и свыше 30 юридических лиц, среди которых олимпийская чемпионка Алина Кабаева и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо вместе со своим заместителем Кириллом Стремоусовым.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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