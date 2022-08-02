Китай жестко ответил на визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во вторник днем ​​по московскому времени. Самолет с ней приземлился в международном аэропорту Тайбэя Суншань.

Визит был встречен резкой реакцией китайских властей.

"Китай решительно выступает против движения сепаратистов к "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил", — подчеркнула пресс-секретарь местного МИД.

О планах Нэнси Пелоси посетить Тайвань официально не сообщалось. Ожидается, что она встретится с властями Тайваня в среду. Она является самым высокопоставленным официальным лицом США, посещающим Тайбэй за более 25 лет. Визиту Нэнси Пелоси резко противостоит Китай, который грозится дать жесткий ответ.

Как заявила Пелоси в опубликованном во вторник пресс-релизе, визит делегации Конгресса является выражением "непоколебимой приверженности Америки поддержке динамичной демократии Тайваня".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что решение посетить Тайвань полностью принадлежит Нэнси Пелоси, поскольку "Конгресс является независимой, равноправной ветвью власти". Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что Китай будет "вести себя ответственно» и «не будет заниматься дальнейшей эскалацией".

Пресс- секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила в серии сообщений в Твиттере, что слова Энтони Блинкена "спутали черное с белым и еще раз разоблачили гегемонистский менталитет и логику шантажа некоторых людей в США".

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая, "именно на основе принципа одного Китая" Китай установил дипломатические отношения с США и 180 другими странами».

"Это торжественное обещание, которое Соединенные Штаты дали Китаю в соответствии с принципом одного Китая в трех китайско-американских совместных коммюнике. В последние годы Соединенные Штаты отказываются от принципа одного Китая и даже размывают и выхолащивают его. Расширение контактов с Тайванем и неуклонно увеличивая продажи оружия на Тайвань", — перечислил китайский чиновник.

Чуньин также заявила, что "Соединенные Штаты поддерживали сепаратистские силы независимости Тайваня и вступали в сговор в их пользу и сознательно провоцировали Китай из-за Тайваня".

"США и Тайвань первыми вместе спровоцировали, а Китай был вынужден действовать в целях самообороны. Любые контрмеры, которые примет Китай, будут законным и необходимым ответом", — отметила она.

Вскоре после этого министерство иностранных дел Китая выпустило отдельное официальное коммюнике о прибытии Нэнси Пелоси на Тайвань. В нем, в частности, говорилось, что визит оказывает серьезное влияние на основы китайско-американских отношений и "серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая", а также "подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и вызывает очень плохой сигнал сепаратистским силам о "независимости Тайваня".

В нем говорится, что Китай "обязательно предпримет все необходимые шаги для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности".