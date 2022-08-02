Актёр Обласов рассказал, что Цекало угрожал ему на съёмках "Мажора"

Актёр Александр Обласов сыграл Жеку Аверьянова в популярном сериале мажор, продюсером которого выступил Александр Цекало. Тот угрожал актёру прямо на съёмках картины.

Известный российский актер театра и кино Александр Обласов, исполнивший в сериале "Мажор" роль Жеки Аверьянова, поведал об угрозах расправы в свой адрес, исходящих от продюсера картины Александра Цекало.

Александр Юрьевич Обласов - российский актёр театра и кино. Известен ролью Жеки Аверьянова в российском детективном сериале "Мажор".

Обласов объяснил праведный гнев экс-супруга исполнительницы Лолиты Милявской его неспособностью воспроизвести на камеру "свои слова" .

Саша Цекало думал, что я вообще не готовился и один раз сказал: "Не будешь учить текст - мы тебя убьем". А я оказался еще и самым живучим.

Ранее сообщалось, что Милявская призналась, что ее фигура "пострадала" после выходных, проведённых на даче. Артистке показалось, что она обладательница "беременного" живота.

Лолита поехала на дачу с приятелем - дизайнером Игорем Гуляевым. Лолита работала на участке, а её гость демонстрировал кулинарные изыски. Из-за этой "вкуснятины" артистка поправилась.

В соцсетях исполнительница разместила послание своему другу:

Я не люблю тебя, Гуляев, больше! Теперь, как меня не снимай, у меня ощущение, что у меня большой беременный живот. Ты кормил меня на убой! Теперь я как свинка на заклание!

Певица считает, что её друг совершил диверсию в ее адрес, чтобы журналисты называли ее "жирной свинкой".