Армия Китая объявила о начале срочных боевых учений в непосредственной близости от Тайваня

МИД Китая осудил визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань во вторник, назвав его "серьезной провокацией" и "игрой с огнем". Китайская армия объявила, что проведет вблизи острове учения с применением боевых снарядов и ракет.

"Визит является крупной политической провокацией и эскалацией официальных контактов между США и Тайванем. Китай никогда не примет это, и китайцы никогда не согласятся с этим", — говорится в длинном коммюнике министерства иностранных дел, опубликованном государственным информационным агентством Синьхуа примерно через 10 минут после прибытия Пелоси на Тайвань.

По данным китайского МИД, США пытаются "использовать Тайвань для контроля над Китаем", а визит диктора Палаты представителей является знаком поддержки "сепаратистских действий" сторонников независимости Тайваня.

"Играть с огнем очень опасно, и тот, кто играет с огнем, обожжется", — говорится в заявлении МИД.

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (ALW) объявило в своем канале, что, начиная с вечера вторника, 2 августа, оно проведет серию совместных военно-морских и авиационных огневых учений и маневров в районах к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня, сообщает Синьхуа.

Согласно пресс-релизу, это должно стать строгим предупреждением сторонникам независимости Тайваня в ответ на действия США.

В отдельном сообщении китайское агентство объявило, что ALW проведет учения с боевым вооружением в шести акваториях и в воздухе в непосредственной близости от Тайваня. Ожидается, что эти маневры пройдут с четверга по воскресенье, и корабли и самолеты не должны заходить в обозначенные районы в этот период по соображениям безопасности, сообщило китайское агентство.