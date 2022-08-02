Последнее китайское предупреждение: МИД КНР прокомментировал прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань
В китайском МИД резко осудили прибытие спикера палаты представителей США в Тайбэй.
В Пекине заявили, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань это серьёзное нарушение достигнутых ранее договорённостей между двумя странами.
Такие действия со стороны США подрывают принцип "одного Китая" и могут расцениваться не иначе, как провокация. В связи с этим Пекин выразил решительный протест в адрес Вашингтона.
МИД Китая призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и потворствовать сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.
В заявлении также указывается, что Китай примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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