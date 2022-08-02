Пелоси: США будут помогать, пока КНР “угрожает” Тайваню

Пелоси призналась, что США будут помогать Тайваню до тех пор, пока не прекратятся угрозы со стороны Китая.

Пелоси отнеслась к Тайваню очень неравнодушно, и сказала, что они не будут сидеть сложа руки, пока Китай "угрожает" целостности Тайваня. Также она назвала, что остров является самым что ни на есть самостоятельным государством.

Теперь остается сохранить демократические отношения в принципе. Такой комментарий дала спикер Нэнси Пелоси в интервью с журналистом Washington Post.

По всей видимости Белый дом и сама спикер не совсем понимают, какую роль они сыграли в истории Китая.

“США не будут молчать, где Китай будет угрожать народу Тайваня и всей демократии в принципе”, – сказала Пелоси.

Не совсем теперь ясно, что же заложила депутатка в слово демократия. По ее словам, такие изменения в основном противоречат интересам США в регионе.