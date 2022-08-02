Открытие вымершей панды может означать, что эти животные родом из Европы

Открытие вымершей панды, которая бродила по лесам и болотам Европы миллионы лет назад, может возродить споры о том, действительно ли предки культового национального животного Китая пришли из Европы.

В Journal of Vertebrate Paleontology опубликованы результаты исследования нового вида панды Agriarctos nikolovi. Животное идентифицировали по двум окаменелым зубам, найденным в куске угля в Болгарии.

Ученые говорят, что они показывают, что панды жили в Европе около 6 миллионов лет назад. Но гигантские панды теперь являются знаменитым национальным символом в Китае, и идея о том, что их предки пришли из Европы, там нежелательна.

В новостном издании Коммунистической партии Китая China Daily говорится, что выводы о европейском происхождении панды преждевременны. Ученый из Китайской академии наук уточняет, что панды могли жить по всей Азии и Европе на разных этапах своей эволюции.

Ведущий автор исследования, палеонтолог Николай Спасов из Болгарского национального музея естественной истории в Софии поясняет, что самые старые представители этой группы медведей были найдены в Европе, а европейские ископаемые виды более многочисленны.

По его словам, данная группа, возможно, развивалась в Европе, а затем направилась в Азию, где позже они превратились в современную гигантскую панду.

Новое исследование предполагает, что новейшая европейская панда была немного меньше гигантской панды. Но ее клыки были пропорционально больше, вероятно, из-за сильной конкуренции с другими хищниками.

Панды — это разновидность медведя, но генетический анализ показывает, что их происхождение отошло от других медведей около 19 млн лет назад.