2 августа свой 37-й день рождения отметил успешный рэпер и многодетный отец Джиган

К этому возрасту исполнитель достиг значительный творческих успехов, состоялся как муж и отец и смог обеспечить достойную жизнь жене и детям.

Под псевдонимом Джиган выступает уроженец Одессы из семьи моряка Денис Устименко-Вайнштейн.

Певцом мечтал стать с детских лет, когда отец подарил ему видеомагнитофон и сборник видеоклипов.

При этом будущий рэпер занимался кикбоксингом и смог стать мастером спорта Украины.

Первые заработанные деньги Джиган потратил на музыкальное оборудование. Сегодня исполнитель и диджей достиг заметных профессиональных высот.

Джиган - многодетный папа, в семье воспитывается четверо детей. Жена - красавица модель Оксана Самойлова.

Этим летом дружное семейство переехало в роскошный новый дом с бассейном.