2 августа свой 37-й день рождения отметил успешный рэпер и многодетный отец Джиган
К этому возрасту исполнитель достиг значительный творческих успехов, состоялся как муж и отец и смог обеспечить достойную жизнь жене и детям.
Под псевдонимом Джиган выступает уроженец Одессы из семьи моряка Денис Устименко-Вайнштейн.
Певцом мечтал стать с детских лет, когда отец подарил ему видеомагнитофон и сборник видеоклипов.
При этом будущий рэпер занимался кикбоксингом и смог стать мастером спорта Украины.
Первые заработанные деньги Джиган потратил на музыкальное оборудование. Сегодня исполнитель и диджей достиг заметных профессиональных высот.
Джиган - многодетный папа, в семье воспитывается четверо детей. Жена - красавица модель Оксана Самойлова.
Этим летом дружное семейство переехало в роскошный новый дом с бассейном.
Опубликовано: Храмова Оксана
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