Балканы снова в огне: Косово и Сербия на пороге войны

Руководство непризнанной республики Косово планировало с 1 августа отменить на своей территории использование сербских документов. В ответ на это в Белграде заявили о необходимости защиты интересов проживающих в крае косовских сербов.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе своего воскресного выступления заявил, что полиция Косова 1 августа начнёт операцию против проживающих в крае сербов. Примечательно, что в Приштине подтвердили готовность к подобным мерам.

Вучич обвинил власти частично признанной республики в том, что они под предлогом сложившейся ситуации в мире и якобы защитой национальных интересов, пытаются ущемить в правах косовских сербов.

Президент Сербии оценил ситуацию как крайне тяжёлую, но отметил, что Белград в любом случае победит.

Тем временем Приштина уже направила в места компактного проживания сербов вооружённый спецназ. В свою очередь местное население заблокировало трассу Приштина -Рашка и начало возводить баррикады.

Полиция Косово сообщает о выстрелах со стороны протестующих. Жертв нет.