Балканы снова в огне: Косово и Сербия на пороге войны
Руководство непризнанной республики Косово планировало с 1 августа отменить на своей территории использование сербских документов. В ответ на это в Белграде заявили о необходимости защиты интересов проживающих в крае косовских сербов.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе своего воскресного выступления заявил, что полиция Косова 1 августа начнёт операцию против проживающих в крае сербов. Примечательно, что в Приштине подтвердили готовность к подобным мерам.
Вучич обвинил власти частично признанной республики в том, что они под предлогом сложившейся ситуации в мире и якобы защитой национальных интересов, пытаются ущемить в правах косовских сербов.
Президент Сербии оценил ситуацию как крайне тяжёлую, но отметил, что Белград в любом случае победит.
Тем временем Приштина уже направила в места компактного проживания сербов вооружённый спецназ. В свою очередь местное население заблокировало трассу Приштина -Рашка и начало возводить баррикады.
Полиция Косово сообщает о выстрелах со стороны протестующих. Жертв нет.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
21 китайский самолет, в том числе 18 истребителей влетели в опознавательную зону ПВО Тайваня
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Германия отказывается от приема беженцев с Украины
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре