Журналист Сорокин рассказал о сексуальной ориентации Баскова

Журналист РФ Денис Сорокин решил раз и навсегда закрыть вопрос относительно сексуальных предпочтений "золотого голоса" российской эстрады Николая Баскова.

Российский журналист Денис Сорокин считает абсолютно необоснованными слухи о том, что известный российский исполнитель Николай Басков предпочитает мужчин женщинам.

Своим мнением относительно сексуальной ориентации известного артиста представитель СМИ поделился для портала Blitz+. Сорокин утверждает, что Баскова интересует слабый пол, а о том, что певца привлекают мужчины, он никогда даже не заикался.

Журналист уверен, что людям, распространяющим "грязные" слухи о предпочтениях артиста, платят за то, чтобы таким образом скомпрометировать знаменитость.

Я видел, как он смотрит на девушек, пожирает их глазами и флиртует. За столько-то лет он никогда с любовниками не был замечен, никаких откровений не было. Я уверен, что всех этих людей, кто говорит о нетрадиционной ориентации Баскова, просто кто-то спонсирует, чтобы очернить его репутацию.

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Создать и сохранить семью - огромный взаимный труд. И в большей степени, могу сказать, "погода в доме" зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается всё. А женщина должна быть тылом и поддержкой.

Басков признался, что придерживается стереотипов семьи, когда у детей должны есть и папа, и мама. Видимо, Волочкова требованиям мужчины не соответствует.