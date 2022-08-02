Bloomberg: Китай объявил о проведении учений у берегов Тайваня

Сегодня вечером 2 августа, китайские войска начали проводить боевые учения с применением стрельбы - такую информацию сообщает информационный источник Bloomberg.

КНР проводят учения, которые стали приурочены к прилету Пелоси на Тайвань. Китайские власти очень жестоко осудили Белый дом за несанкционированное вторжение.

«Сегодня осуществляются на Тайваньском проливе осуществляются внеплановые боевые учения. Такое спланированное учение пока осуществляется из стандартных управляемых ракет. Сейчас эти процедуры являются серьезным показательным действием, чтобы США видели, что Китай готов к ответным действиям. Особенно властей оскорбило ответ Вашингтона, что они не отвечают за действия спикера и не считают это нарушением суверенитета», — говорится в сообщении.

Видимо учения это лишь первый шаг к ответным действиям.

Данный визит как фитиль спровоцировал разрыв отношений Китая и США.

Кроме того, будут организованы учения в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Теперь важно, как закончатся переговоры тайванских властей с Пэлоси и к каким результатам они придут.