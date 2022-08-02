В Казани ребенку шести лет струей поющего фонтана срезало три пальца на ноге

Происшествие случилось 1 августа. Мальчик с родителями отдыхал в парке Горького и бегал под брызгами поющего фонтана. Потом он резко упал и начал кричать, подбежавшие родители заметили сильное кровотечение.

Мальчика увезли в больницу, где два пальца ноги удалось пришить, а третий пришлось ампутировать.

Следственный комитет ищет виновных - лиц, ответственных за случившееся. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Правонарушителям грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Предполагается, что инцидент произошел, когда мальчик встал ногой на защитную решетку во время подачи воды.

Сильнейшая струя вполне могла срезать несколько пальцев на ноге ребенка.

Казанские власти пока точно не установили причину произошедшего, на камерах наблюдения этот момент на запечатлен.

Свидетелей несчастного случая тоже нет. Мнение экспертов таково: пальцы ребенка попали в решетку, когда он бегал по фонтану.

Подобный случай - первый в истории существования поющих фонтанов.

Мнение доцента кафедры травматологии и ортопедии:

"Я абсолютно уверен, что травма никак не связана с напором струй — это механическая ампутация каким-то острым предметом. В моей практике такое никогда не встречалось. Пальцы отрезали пилой, отрубали топором, но в решетках они никогда еще не застревали"

Из заявления городского исполкома:

"На самом деле во всех сухих фонтанах установлены однотипные решетки. И подобных фонтанов по всей стране тысячи. Но ни дети, ни взрослые, насколько нам известно, никогда не получали таких травм. В конце концов углы решетки не острые, а пустоты не настолько широкие, чтобы пальчик в них мог провалиться. До выяснения обстоятельств случившегося фонтан закрыт"

Родителям мальчика выплатили 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба от компании, обслуживающей фонтаны.

Одна из столичных организаций, которая занимается производством оборудования для водных развлечений, сообщила о существовании статистки гибели детей в фонтанах.

Так, в течение 10 лет мощные струи воды убили двоих мальчиков, которые играли в водных чашах, не приспособленных для купания.

Виноватыми в случившемся были сами дети, которые нарушили технику безопасности.